Неожиданные вакансии со ставкой более 60 тыс. рублей назвали для псковичей

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Самые высокооплачиваемые вакансии мая назвали в Пскове аналитики SuperJob. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили пресс-службе компании.

1. Мастер по ремонту бытовой техники.

На этой вакансии псковичам предлагают зарплату от 60 тысяч рублей. Кроме этого, работодатель обещает премии и бонусы, служебный автомобиль с круглосуточным пользованием и обучение за счёт компании.

2. Торговый представитель.

На этом месте работнику предлагают 63 990 рублей, бонусы и годовые премии. Также в распоряжение будущему сотруднику предлагают служебный автомобиль и развитую корпоративную культуру.

3. Директор магазина «Магнит».

Директору готовы платить 57 800 рублей в месяц. Успешному сотруднику предлагают быстрый карьерный рост, скидки на продукцию магазина. Также кандидату предложат обучение и корпоративные пенсионные программы.