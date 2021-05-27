Новые меры соцподдержки псковичей назвал Михаил Ведерников

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О внедрении новых мер социальной поддержки рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 27 мая, во время выступления с отчётом о работе администрации региона в 2020 году, пишет ПАИ.

1. Доплата к пенсии граждан, чьё материальное положение ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области для пенсионера. Такую социальную доплату ожидают 27,1 тысяч получателей.

2. Ежемесячное пособие на оплату ЖКУ в размере 30% оплаты семьям с тремя и более детьми и с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Всего 3 342 семей получат такую возможность. Общая сумма на эту социальную поддержку составил 43 млн рублей.

3. Семьи с тремя и более детьми и с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума могут получить компенсацию в 85 рублей за покупку проездного для школьников и студентов. В прошлом году стоимость 412 проездных была компенсирована.

4. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами будет возможность освободиться от уплаты транспортного налога за 2019 год.