Профессионального вора задержали в Порхове

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Благодаря своевременным действиям порховских оперативников, в Порхове был задержан вор «со стажем». Об этом пишет ПАИ со ссылкой на собственные источники.

Мужчина похитил деньги из дома пенсионерки, пока ее не было дома. По предварительной информации, злоумышленник проник в дом через окно. Украденные средства составили не менее 10 тыс. рублей. Как оказалось, мужчина уже порядка 5-ти раз был судим за воровство, пишет издание.

Оперативно-розыскные мероприятия прошли успешно и сотрудники правоохранительных органов доставили грабителя в районный отдел полиции.