Посетителей вновь эвакуируют из псковского торгового центра

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Посетителей ТРК «Акваполис» вновь эвакуируют после срабатывания системы пожарной сигнализации. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

На улице недавно прошел дождь и эвакуированные на улицу псковичи в ожидании пожарных расчетов уже начинают мерзнуть. Многие столпились в тамбуре торгового комплекса.

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Дополнение на 15:20, По громкоговорителям объявили, что угроза возникновения пожара отсутствует. Всех запустили обратно до приезда пожарных.