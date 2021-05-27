80 тысяч штрафа получили организаторы концерта Клавы Коки в Пскове

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Сегодня, 27 мая, Псковский районный суд рассмотрел дело о нарушениях противоэпидемиологических мер на концерте поп-исполнителей Клавы Коки и Нилетто, прошедшем в Ледовом дворце Пскова 3 апреля. Суд признал организаторов виновными, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Псковский Роспотребнадзор посчитал за правонарушение организацию концерта поп-звезд из-за не соблюдения зрителями социальной дистанции и не применения ими средств индивидуальной защиты.

Согласно поступившим материалам дела, организаторы не предприняли меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции. В связи с этим, суд признал индивидуальную предпринимательницу и организатора концерта звезд Ю. Тарасову виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Постановление в законную силу еще не вступило.