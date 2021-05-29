ТОП-7 важных событий уходящей недели собрали ведущие нового выпуска «Псковской сводки»

Сегодня, 29 мая, Псковское агентство информации опубликовало третий выпуск видеопроекта «Псковская сводка».

Видеопроект о самых важных новостях региона выходит еженедельно по субботам. Посмотреть выпуски можно на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «Вконтакте» и одноименном Тelegram-канале «Псковская сводка».

Ведущие видеопроекта предлагаю псковичам, ставших очевидцами происшествий поделиться новостями, фото и видеозаписями по почте: pravovoi.mc@gmail.com.