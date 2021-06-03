МВД перекроет федеральную трассу Р-23

В связи с проведением следственных действий на 188 километре федеральной дороги Р-23 будет полностью перекрыто движение. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» вФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 188 километре автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«Для проведения следственных действий 3 июня 2021 года ориентировочно в 23:00 сотрудниками МВД будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-23 в районе деревни Заполье Плюсского района Псковской области. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 15 минут. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Псковичей и гостей региона просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.