Пскович стал призером междуродного турнира по боксу в Минске

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Международный турнир по боксу памяти почетного мастера спорта СССР В.В. Ботвинника состоялся накануне в Минске. Псковскому спортсмену Дмитрию Попову жюри присудило призовое место, сообщила Псковская областная федерация бокса в официальном сообществе «ВКонтакте».

Всего в турнире боролись 120 боксеров 2005-2006 годов рождения, в том числе 11 девушек. Юный псковский боксёр Дмитрий Попов занял третье место в соревнованиях.

По информации псковской областной федерации бокса, конкурс является пристижным для участия сортсмены приехали из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Израиля, Грузии и Литвы.