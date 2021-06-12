Во время концерта на Соколихе в Пскове вышла радуга

Фото: Максим Городсков

Сегодня, 12 июня, на горе Соколиха под открытым небом проходит первый день концерта «На страже мира. Александр Невский – 800». Во время мероприятия на небе вышла радуга, сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Мероприятие на Соколихе с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области началось дождем. Но спустя некоторое время небо разукрасила яркая радуга, в цвет разноцветных мешков, на которых разместились гости.

Фото: Максим Городсков

Напомним, войти на мероприятие можно только по пригласительным билетам из-за сложной эпидемиологической обстановки.