Позвонить в реанимацию инфекционной больницы по видеосвязи смогут псковичи

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С 15 июня родственники пациентов инфекционной больницы, которые находятся в отделении реанимации, смогут связаться по видеозвонку. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Связь с пациентами будет осуществляться по дежурному мобильному устройству с помощью мессенджера WhatsApp.

Для того, чтобы совершить звонок, необходимо записаться в информационном центре. И в порядке очереди в тот же день можно сделать звонок.

Пообщаться по видеосвязи можно будет с 15:00 до 16:00, в выходные и праздничные дни - только при необходимости.

Разрешение на разговор необходимо будет получить у врача реанимации и клинического психолога. Они должны оценить состояние госпитализированного и его возможность общаться.