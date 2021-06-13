Губернатор показал ход строительства мемориала «Знамя Победы» в Идрице

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В поселке Идрица Псковской области началось благоустройство территории, где будет возведен монумент «Зарождение Знамени Победы». Фото строительных работ поделился Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

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Строительство монумента проходит у федеральной трассы М-9 «Балтия». По словам главы региона, на данной территории уже вырисовывается общая картина проекта, сам монумент будет восотой с шестиэтажный дом.

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Макет памятного знака был выбран в ходе творческого конкурса Российского военно-исторического общества в рамках нацпроекта «Культура».