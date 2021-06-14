Перевлывающую озеро косулю засняли в Новосокольническом районе

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Пскович запечатлел косулю за необычным для нее зарятием в Новосокольническом районе, животное мигрировало с одного берега озера на другое, сообщает газета «Наш путь».

«Необычное зрелище запечатлел депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Видеозаписью он поделился на своей странице ВК. Не каждый день увидишь обитателей местной фауны за столь необычным занятием», – пишет издание.

Специалисты утверждают, что плавающие косули - неркдкость, ведь они не боятся воды и умеют хорошо плавать. Однако так они делают преимущественно в сибирском регионе.

Часто косули мигрируют по Амуру и Енисею. Но для косуль европейской части региона - это уникальное решение.