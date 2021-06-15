Спасенным из болота щенкам ищут дом в Псковской области

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Зоозащитники ищут дом, спасённых из болота щенкам. Об этом сообщили в общественной организации «Зоозащита», пишет ПАИ.

Как оказалось, в болотистую местность занесла малышей собака-мама. А чтобы достать их оттуда, людям пришлось провести целую спасательную операцию.

«Мамка по колено. Была выкинута год назад на окраину деревни, так и живет в кустах, людей очень боится. Щенков услышали, вытаскивали, пробираясь по кустам и трясине», - сообщили сотрудники организации.

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Дом ищут для двух девочек и двух мальчиков возрастом около двух месяцев. Ориентироваться в размерах будущих собак приходится только по их матери. Но уже сейчас понятно, что щенки будут гладкошерстные и с висячими ушами.

Связаться с передержкой можно по телефону: 89116986809. В данный момент щенки находятся в районе Старого Изборска.