Ещё два человека погибли от коронавируса в Псковской области за сутки

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В Псковской области стало известно ещё о двух летальных исходах заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии проведено 399 914 исследования псковичей. Из них подтвердились 38 462, только за последние сутки коронавирусом заразились полсотни человек в регионе.

За два года пандемия унесла жизни 437 человек в Псковской области, за последние сутки вновь погибли два человека.

Сумели справиться с коронавирусом 32 906 человек. Ещё 14 выписали из медучреждений за сутки.