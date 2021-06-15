Оформить кебэк на уже купленные путевки в детский лагерь смогут псковичи до 25 мая

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Псковичи получили возможность оформить возврат части средств с покупки путевки в детский лагерь до 25 мая. Об этом сообщила директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова, пишет ПАИ.

С 15 июня россияне сначала оформлять кешбэк на возврат 50% от стоимости путёвок, которые купили до запуска программы. Оформить детский туристический кешбэк можно через Госуслуги. Написать заявление могут только те, кто отправляет ребенка в оздоровительный лагерь с 10 мая по 20 сентября.

В Псковской области 80 путевок было куплено в детские лагеря, 38 из них - до старта акции. Все семьи, которые имеют право вернуть часть денег с покупки путевки, будут оповещены по телефону сотрудниками Центра детского отдыха и оздоровления.

Программа предполагает возврат средств в детские лагеря до 20 тысяч от стоимости, что вызвало положительную оценку общества и стало востребовано. В нашем регионе к акции присоединились 11 лагерей.

«Особенно активно скупают путёвки на вторые смены, а впереди еще третья и четвёртая, в некоторых и 5-я есть», - сообщила Татьяна Богданова и отметила, что популярностью также пользуются путевки на юг, к примеру, на Черноморском побережье.