Неизвестные похитили 28-летнего псковича на месяц и просили выкуп в 2 млн долларов

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Неизвестные похитили 28-летнего парня из Пскова и просили у его родных оплатить выкуп размером в 2 миллиона долларов, сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Спустя более месяца нахождения в заложниках молодой человек освобождён силами оперативников Пскова и Санкт- Петербурга.

Все случилось вечером 13 мая, когда в Пскове на 28-летнего парня напали неизвестные. Они избили молодого человека, посадили в авто и увезли в неизвестном направлении.

От родных молодого человека похитители требовали 2 миллиона долларов США. По собственной информации Telegram-канала, за полтора месяца злоумышленниками было сменено четыре места дислокации.

Последней точкой стало село Сарженка Всеволжского района Ленинградской области, куда и нагрянули оперативники 11 июня. В ходе операции, сотрудники УМВД России по Псковской области с коллегами из ГУР МВД России и питерского спецназа освободили псковича.

Преступники задержаны по статье 91 УПК РФ. В Пскове на них заведено уголовное дело по факту безвестного исчезновения человека, а позже его переквалифицировали в похищение.