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Детский комитет. Советы нашим родителям15 июня 2021 17:30

Родившие в декабре псковички смогут получить маткапитал за полгода

Источник:kp.ru
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Семьи, в которых ребенок родился в декабре 2020 года, могут подать заявление на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала сразу за полгода. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Июнь 2021 года станет заключительным месяцем для подачи заявлений на родившихся в декабре. В случае, если семья успеет обратиться в ПФР до достижения ребенком 6 месяцев, то средства можно будет получить сразу за полгода.

При опаздании выплата будет назначена с момента подачи заявления.