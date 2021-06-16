Кошку псковских археологов Мусильду наградили «Диплом служебного кота»

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Знаменитую кошку Мусильду, работающую на службе безопасности у псковских археологов наградили дипломом в рамках премии-переписи служебных котов «Котокультурная столица 2021». Об этом археологи сообщили в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня мы по почте получили признание заслуг нашего начальника службы безопасности. Кошка Мусильда – всегда на страже порядка в нашем здании!» - сообщили о радостной вести археологи.

Чёрно-белая кошка Мусильда, ставшая героиней множества историй Комсомолки, получила именной «Диплом служебного кота» от начальника службы безопасности. В документе указано, что Мусильда награждена «в признательность за ответственную работу и прекрасное настроение. С надеждой на дальнейшее КОТрудничество».