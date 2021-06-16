Псковичи шокированы фиолетовой водой у Рижского фонтана в Пскове

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Сегодня, 16 июня, псковичи засняли фонтан у Рижской гостиницы в Пскове, где вода приобрела фиолетовый оттенок. Сторис об этом одна из горожанок выставила в своем Instagram-аккаунте.

«Я не знаю, с чем это связано, но по-моему это не норма! - встревожился псковичка. - самое криповое [страшное - прим.ред], что там играют дети» - обратила внимание общественности девушка.

По словам прохожих, фиолетовым цветом окрасилась не только вода, но и вся трава, расположенная вокруг фонтана. Даже детский самокат приобрел багровый оттенок.

Почему вода в фонтане приобрела фиолетовый цвет - не ясно. Специалисты полагают, что содержание марганца в поступающей воде может давать такие оттенки при рекции с О2 воздуха. Однако основная причина появления цвета у Рижского фонтана остаётся загадкой.