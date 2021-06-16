Об опасном солнце с 17 июня предупредили псковичей

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С 17 июня в регионе ожидются опасные показатели солнечного света. Самое опасное солнце в году ожидается в день летнего солнцестояния, 21 июня.

В Псковскую область с завтрашнего дня придет антициклон, а индекс ультрафиолетового излучения превысит 6 единиц. При таких показателях, псковичей просят оставаться в тени, а лучше не выходить из дома из полуденные часы.

Если пришлось выйти из дома, то специалисты рекомендуют носить одежду с длинными рукавами и шляпу, обязательно использовать солнцезащитный крем.

Как выбрать крем для защиты от солнца, Комсомолке рассказывала косметолог-эстетист.