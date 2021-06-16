Попавший в заложники 28-летний пскович оказался предпринимателем

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Месяц назад в Пскове похитили 28-летнего псковича. За его выкуп приступники требовали 2 млн долларов США. О новых подробностях преступления сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Как стало известно, пскович, который более месяца находился в заложниках у неизвестных, является предпринимателем.

Ранее сообщалось, что мужчина был освобожден силами оперативников УМВД Псковской области и коллеги ГУР МВД Санкт-Петербурга.

Псковича обнаружили на четвертой точке дислокации, в селе Сарженка Всеволжского района Ленинградской области.