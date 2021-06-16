9 мест, где можно посмотреть матч сборной России в Пскове

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Сегодня, 16 июня, на чемпионате Европы по футболу UEFA EURO 2020 российская сборная во второй раз встретится с соперниками в группе. Матч начнется в 16:00 по московскому времени. Псков тоже присоединится к просмотру.

Соперником во втором матче станет сборная Финляндии. После крупного проигрыша команде из Бельгии в первом матче, нашей команде необходима победа. Кстати, кот из Эрмитажа, предрекший порождение в прошлой игре российской сборной, в этот раз на нашей стороне.

Посмотреть игру нашей сборной в Пскове можно в кафе и ресторанах. Публикуем список мест с прямой трансляцией:

- Ресторан «Мажор» на улиуе Первомайской, 38 Тел: 22-01-10

- Бар «903» на улице Набат, 2. Тел.: +7 (911) 890-39-03

- Ресторан «Самовар» на Зональном шоссе, 48/7 Тел 29-47-47

- Sco. Bar на Октябрьском проспекте, 15 Тел.: +7 (911) 880-52-22

- Good. Zone на улице Кузнецкой, 27 Тел: 62-25-44

- Паб «Старый лис» на улице Индустриальной, 9/1, ул. Юбилейная, 38 Тел: 58-88-88

- Ресторан «Пивной дом» на Советской набережной, ½.Тел.: 62-78-00

- Ресторан-терраса «СтрогановЪ» на Красноармейской набережной, 16а Тел: +7 (900) 990-05-05

- Кафе «Гоголь-Моголь» на улице Гоголя, 7 Тел: 20-15-25