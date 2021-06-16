Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан могут ввести в Псковской области

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В настоящее время в Псковской области рассматривается вопрос об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Решение об обязательной вакцинации лежит полностью на главном санитарном враче и Роспотребнадзоре региона.

«Будем принимать решение в зависимости от эпидемиологического процесса, если посчитаем необходимым, то будем рассматривать. Это полностью полномочия Роспотребнадзора», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Спикер уточнила, что в федеральном законодательстве новая коронавирусная инфекция отнесена к особо опасной, а вакцинация внесена в национальный календарь прививок.