Псковская «Скорая» зафиксировала рост пациентов с пневмонией

.

За последнюю неделю Псковская областная служба Скорой медицинской помощи зафиксировала рост пациентов с пневмонией. Об этом сообщил главврач региональной «Скорой» Денис Сачков.

«Увеличение небольшое — рост к тому, что было раньше - порядка 30-40 вызовов в день. В среднем по области это 6-7%, - сообщил главврач. Есть ли у них коронавирус — определит инфекционный стационар». Выявление коронавирусной инфекции - это «прерогатива стационара и лабораторий». «Скорая помощь транспортирует пациентов порой не зная о том, что это коронавирусный пациент».

Вчера губернатор Псковской области отметил рост числа новых случаев заболевания коронавирусом на 11,5%.