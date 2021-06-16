«Островок безопасности» на пл. Ленина не помешает парадам - Борис Елкин

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«Островок», появившийся на дороге площади Ленина после недавнего ремонта, не помешает проведению парадов. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live.

«В первую очередь, это безопасность. Очень много, кто любил разворачиваться в этом месте, нарушая ПДД, здесь была сплошная линия разметки. Разворот теперь будет в специальном месте. Появился полноценный «островок безопасности» для пешеходов. Было всякое, например, резали углы, поворачивая с моста в сторону Поземского. Параду мешать не будет. В свое время было много жалоб, когда мы в Опочке сделали «островок безопасности» с освещением: а как же мы будем проводить общественные мероприятия. Но на самом деле он не препятствует», - сообщил Борис Елкин.

О самых главных дорожных работах в Пскове расскажет председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству в эфире ПАИ-live 17 июня в 10:00.