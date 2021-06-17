«Плавающие» люки появятся на Октябрьском проспекте в Пскове

Ремонт на Октябрьском проспекте Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Волнения псковичей по поводу дорожного полотна вокруг люков на Октябрьском проспекте развенчал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live.

«В любом случае верхний слой асфальта будет укладываться одним, монолитным слоем. Кроме того, будут устанавливаться специальные, «плавающие» люки, которые рассчитаны на устойчивость к деформации. Поэтому проблем быть не должно», - отметил Борис Елкин.

Кроме это, руководитель дорожного ведомства ответил на вопрос о посыпке щелей между новыми плитами брусчатки. Многие заметили, что использовался песок с большим количеством камней.

«Если щель просыпана, то она просыпана. А какая фракция сверху осталась, не столь принципиально, она сразу выметается и убирается. Главное — это конечный результат», - сказал Борис Елкин.