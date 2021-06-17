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Общество17 июня 2021 11:41

Купающихся в опасной зоне реки Великой псковичей засняли на камеру

Источник:kp.ru
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Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Накануне появилась информация от руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Нестерука, что вода в городской зоне реки Великой не соответствует гигиеническим нормам.

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Фото: Андрей СТЕПАНОВ

По словам главного санитарного врача, купаться в реке Великой опасно для здоровья. Однако пляж соответствует нормам. Но жара заставила многих псковичей зайти в воду. Большинство из них дети.

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Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Фоторепортаж «Группа риска», снятый Антоном Степановым на городском пляже Пскова смотрите на сайте «Псковской правды».