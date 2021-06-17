Купающихся в опасной зоне реки Великой псковичей засняли на камеру

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Накануне появилась информация от руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Нестерука, что вода в городской зоне реки Великой не соответствует гигиеническим нормам.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

По словам главного санитарного врача, купаться в реке Великой опасно для здоровья. Однако пляж соответствует нормам. Но жара заставила многих псковичей зайти в воду. Большинство из них дети.

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Фоторепортаж «Группа риска», снятый Антоном Степановым на городском пляже Пскова смотрите на сайте «Псковской правды».