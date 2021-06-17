Пандемия не повлияла на результаты ЕГЭ 2021 года – глава Рособрнадзора

На сегодняшний день многие выпускники узнали результаты по четырем предметам: географии, химии, литературе и русскому языку. Среди сдавших, 5 609 человек набрали по сто баллов. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

«Высокобалльников по ЕГЭ по всем предметам 212 192 человека. Мы сравнивали с цифрами прошлой приемной кампании - они примерно такие же. Не произошло у нас никакого спада ни по одному из состоявшихся предметов, где-то есть даже рост. В целом предметы сдали на уровне прошлого года», - сообщил Анзор Музаев.

Итоги первых экзаменов показали стабильность. По заявлению главы Роспотребнадзора на пресс-конференции, посвященной ЕГЭ, школьники здали экзамены практически на уровне предыдущего года.