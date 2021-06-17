За прививку от COVID-19 псковичи просят добавить неделю отпуска

Псковичи готовы привиться от коронавируса за дополнительную неделю к отпуску. Такую статистику опубликовал Telegram-канал «Псковские новости».

Порядка 28% голосов псковичей было оставлено за вариант прибавки дней к отпуску. Еще 19% горожан могут пойти на вакцинацию, если предоставят систему реальных скидок на продукты, в кинотеатрах и театрах.

Порядка 17% отважатся на прививку при участии в беспроигрышной лотерее. Столько же человек видят ответственность перед близкими, поэтому готовы привиться без бонусов.

Были и те, кто отправится к врачам за коттедж от государства – таких оказалось 12%, еще 7% сделают прививку за путевку в Сочи или Крым.