Об аномальной жаре с 19 июня предупредили в псковском гидрометцентре

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С 19 по 23 июня на территории Псковской области ожидается аномальная жара до +33 градусов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Псковский Гидрометцентр предупредил жителей Псковской области об опасном явлении. С 19 по 23 июня воздух в регионе разогреется на 7-9 градусов выше климатических показателей.

Аномально-жаркая погода покажет +28...+33 градуса на термометре. Специалисты рекомендуют не выходить на улицу с 11:00 до 17:00 псковичам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.