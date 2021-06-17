12-13 место в рейтинге инвестактивности России заняла Псковская область

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По итогам мая 2021 года Псковская область заняла 12-13 место в рейтинге инвестиционной активности среди регионов. Свою позицию регион поделил с Калужской областью. Такие данные приводятся в статистике журнала «Инвест-Форсайт».

Данные рейтинга собирались на основе сообщений о запускаемых и реализуемых проектах, попавших в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион».

В сравнении с прошлым месяцем, наш регион значительно улучшил свои результаты. В апреле Псковская область занимала 38-39 место.