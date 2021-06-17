Две улицы Пскова перекроют для движения с 19 июня

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C 19 июня по 4 июля в Пскове ожидается несколько перекрытий улиц. Об этом сообщили в официальном Telegam-канале Псковской области со ссылкой на Администрацию Пскова.

В эту субботу, 19 июня, с 8:00 до 22:00 будет перекрыт весь участок улицы Алтаева. На дороге планируется укладка верхнего слоя асфальта.

С 21 июня по 4 июля транспорт не сможет проехать по улице М.Горького на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальная. Здесь также планируется проведение работ.

Псковичей и гостей города администрация просит заранее выбирать пути объезда.