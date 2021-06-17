Чемпиона России по воздухоплавательному спорту выбрали в Великих Луках

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В Великих Луках определили чемпиона России по воздухоплавательному спорту. Им стал пилот аэростата из Тулы Олег Снетков. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

С 11 по 17 июня проходил 26 чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Победитель Олег Снетков из Тулы управлял аэростатом «Барбадос» и опередил участников из Москвы и Великих Лук.

ПАИ является информационным партнером 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Генеральным спонсором мероприятия выступил ПАО «Газпром».