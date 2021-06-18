Жаркий день ожидается 18 июня в Псковской области

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Сегодня, 18 июня, на территории Псковской области ожидается малооблачная погода, без осадков и жара. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на гидрометцентр.

Ветер южных направлений ожидается слабым. Температура воздуха днем от +25 до +30 градусов. Предстоящей ночью: +10...+15.

В Пскове без осадков. Температура днем +28...+30, ночью +12...+14.

В Великих Луках также не ожидается дождей. Температура днем +27...+29, ночью холоднее псковских показателей на 2 градуса: +10...+12.