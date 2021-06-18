Троица 19 июня 2021: как правильно подготовиться и отпраздновать в Псковской области

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Завтра, 19 июня, в Псковской области православные празднуют день Святой Троицы, родительскую субботу. Согласно традициям, в этот день принято сходить в день помолиться, поставить свечу, постараться быть внимательнее к близким, а также провести время в семье или компании друзей.

В предстоящую субботу в храмах пройдут богослужения и освящение воды. Верующие украсят дома ветвями деревьев и травами. На столы вставят выпечку. Ранее в селах в этот день проходили даже народные гуляния.

Также троицу принято называть родительской субботой и поминать усопших. Поэтому на кладбище в Пскове будут запущены дополнительные автобусы (расписание).

В Пскове всю неделю перед Троицей на рынках работают прилавки с искусственным цветами, смотрите фоторепортаж.