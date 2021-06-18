Из-за возгорания машины в Пскове перекрыто движение на Труда

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На улице Труда около здания областного ГАИ в Пскове загорелось авто. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение на участке дороги по улице Труда. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Предположительно в 10:20 напротив здания областного ГИБДД произошло возгорание автомобиля. На место прибыли пожарные. Машины ГИБДД перекрыли движение по участку улицы Труда от перекрестка с улицей Звездной до кругового движения на Инженерной.

По словам прохожих, горел учебный автомобиль ГИБДД марки Chevrolet прямо на проезжей части. Обстоятельства произошедшего выясняется.