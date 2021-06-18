Новые требования для студентов ПсковГУ могут ввести в из-за COVID-19

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ПсковГУ изучает вопрос о допуске занятиям в зданиях вуза исключительно для вакцинированных и переболевших коронавирусом об этом сообщили в ПАИ со ссылкой на пресс-службу университета.

Вчера Совет ректоров вузов Москвы и Московской области вынесли рекомендации вузам столицы вновь вернуться к гибридному формату обучения из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

«ПсковГУ имеет успешный опыт реализации смешанного формата обучения и готов при ухудшении эпидемиологической ситуации оперативно перейти на такую форму работы» - сообщили в вузе.

Во вторник, 15 июня, губернатор Псковской области обращал внимание граждан на рост числа новых случаев заболевания коронавирусом и призывал со всей серьезностью отнестись к противовирусным мерам.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки, ПсковГУ также рассмотрит возможность перехода к смешанному формату обучения и допущению до учёбы и работы только вакцинировавшихся студентов и преподавателей, либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке» - подчеркнули в пресс-службе университета.