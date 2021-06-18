10 млн рублей вложат в борьбу с борщевиком в Псковской области

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Порядка 10 млн рублей в Псковской области отправят на борьбу с борщевиком. Заместитель губернатора Нинель Салагаева поручила усилить контроль над проведением обработки, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В администрации Псковской области обсудили рост обращений граждан на распространившийся в регионе борщевик Сосновского, который является опасным для жизни сорняком. Учтены были обращения и в социальных сетях, мы неоднократно писали о просьбах жителей Пскова обратить внимание на опасное растение.

Надо отметить, что работы над обработкой против борщевика начаты в регионе вовремя. Муниципальные контракты заключены и ведутся во всех районов, за исключением Дедовичского, Локнянского и Плюсского.

Всего запланировано обработать механически и химикатами порядка 300 га. Территория в 240 га, находящаяся в ведомстве комитета по транспорту и дорожному хозяйству, уже обработана. Планируется провести работы на прилегающей к дороге территории размерами в 800 га.

В основном работа по обработке от борщевика в регионе признана успешной, однако остаются опросы. К примеру, в Тямшанской волости Псковского района борьба с борщевиком признана неэффективной.

В частности, проблемность обработки от борщевика состоит в недоступности расчистки земель от борщевика в частном секторе и на территориях, находящихся в ведомстве управляющих компаний.