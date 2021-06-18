Советы псковичей: 8 лайфхаков комфортного отдыха на юге

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Псковичка Юлия Ушакова вернулась с отпуска на Черноморском побережье и открыла там для себя несколько полезных идей. Своими мыслями она решила поделиться с псковичами.

Несколько полезных лайфхаков об отдыхе на юге:

1. Свежие фрукты и овощи нужно покупать на рынке (там они дешевле, и полезнее).

2. Купаться лучше не на городском пляже. Выбирайтесь в ближайший посёлок (вода там будет значительно теплее и, конечно же, чище).

3. Прямой рейс на юг лучше брать из Пскова, а не из Санкт-Петербурга или Москвы. Так выходит намного дешевое. В Новороссийск мы летели рейсом из Пскова до Краснодара. Там пересели на маршрутку и отправились в сам город.

4. Вещей берите максимально не много. Все необходимые летние вещи можно купить на месте. Тут они копеечные.

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