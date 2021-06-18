Дополнительные автобусы на кладбища запустят на Троицу в Пскове

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Несколько дополнительных автобусов на кладбища запустят в Пскове 19 и 20 июня в связи с празднованием Троицы и родительской субботы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Автобусы будут следовать по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2» с 9.00 до 15.00, с интервалом движения в 30 минут. Оплата проезда в этих автобусах не будет действовать по транспортной карте и обойдется в 27 рублей.

На «Крестовское» кладбище планируется запустить № 9 маршрут автобуса. Он отправится от вокзала в 10.10, 11.13, 12.43, и обратно - в 12.12, 13.20, 14.21.

Также компания сообщила об изменении расписания автобусов 19 июня, направляющихся в садоводческие товарищества на расписание субботы, 20 июня - маршруты вернутся к привычному расписанию воскресного дня.