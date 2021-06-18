Получить посылку за другого человека теперь смогут псковичи по доверенности

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Посылку за другого человека на почте теперь можно будет получить по электронной доверенности, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального филиала «Почты России».

«Сервис электронных доверенностей упростит рутинные процессы и высвободит время клиентов», - подчеркнул заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаил Волков.

Отныне получатели не будут заполнять кучу бумаг для получения посылок за другого на почте или у нотариуса. Опция электронной доверенности будет доступна на сайте и в мобильном приложении «Почты России».

Делается доверенность несколько минут бесплатно. Необходимо знать номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу – иметь электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем личном кабинете.

Личные данные пользователей при заполнении электронной доверенности будут защищены. Действовать такой документ при необходимости будет даже в течении года.

«В ближайшей перспективе мы планируем подключить к сервису и другие услуги почты, а также реализовать сервис электронных доверенностей для юридических лиц, что значительно упростит взаимодействие с компаниями», - отметил заместитель генерального директора.