Самые резонансные ДТП попали в новый выпуск «Псковской сводки»

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На сайте Псковского агентства информации вышел новый выпуск видеопрограммы «Псковская сводка».

В кадр попали самые резонансные ДТП и ЧП, которые произошли за неделю в Псковской области. Выпуск можно посмотреть на сайте ПАИ, Youtube-канале агенства, а также в «Вконтакте» и в Telegram-канале «Псковская сводка».

Если вы стали свидетелями происшествия в Псковской области, присылайте фотографии и видеозаписи на электронную почту: pravovoi.mc@gmail.com. Следите за новостями на нашем сайте и Telegram-канале t.me/psvodkа