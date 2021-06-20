Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

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В Псковской области стало известно ещё об одном детальном исходе от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Своем Instagram-аккаунте.

За последние сутки в Псковской области ещё 1 человек. Всего с начала пандемии 442 человека погибли от осложнений коронавируса.

«К сожалению, в статистике смертности +1. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.

По прошествии суток выздоровел 31 человек, однако заразились в два раза больше жителей региона.