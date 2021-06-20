Псковские деревни приглашают поучаствовать в интернет-акции «Зелёные святки»

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До 28 июня псковичи могут присоединиться к акции «Зелёные святки». Об этом сообщил Псковский областной центр народного творчества.

Для участия в интернет-акции необходимо разместит в соцсетях фото и видео, посвященные празднованию Святой Троицы на Псковщине и традициям.

Традиционные гуляния, песни, пляски, обряды, игры и ритуалы, семейные рецепты блюд на Троицу и поздравления - публикации в соцсетях должны отражать традиционную народную культуру и традиции псковских деревень.

Все материалы нужно отметить хештегами: #псковскаятроица, #зеленыесвятки, #троицкиеобряды.