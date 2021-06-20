Ситуация с коронавирусом в Псковской области становится критической - Михаил Ведерников

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О критической ситуации распространения коронавируса в Псковской области сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Вынужден сообщить, что ситуация с количеством госпитализированных с коронавирусом становится критической» - сообщил губернатор.

Реанимация Псковской областной инфекционной больницы переполнено. Коечный фонд заканчивается - подчеркнул Ведерников.

«Самое страшное, что в инфекционной больнице кислородная станция работает на пределе. Подача рассчитана, в основном, на реанимацию. Но сейчас ВСЕ пациенты инфекционной больницы нуждаются в кислороде и станция не справляется с такой нагрузкой» - подчеркнул Ведерников.

Среди пациентов с тяжёлым течением инфекции, в реанимации находится 10-летний ребенок.