Вода унесла две жизни за минувшие выходные в Псковской области

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В Псковской области за выходные вода унесла жизнь дважды. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Оба случая пришлись на субботу, 19 июня. В 17:00 МЧС отправились на первые поиски 58-летнего мужчины в районе СНТ «Пристань-2». Поисково-спасательный отряд Пскова обнаружил погибшего в реке Великой на глубине 2 метров и расстоянии 10 метров от берега.

В 19 часов пропал 38-летний мужчина. Он тоже утонул в Великой, но вблизи улицы Советской Армии в Пскове. В 22.35 спасатели Пскова нашли мужчину на глубине 2,5 метра на расстоянии 12 метров от берега.

Тела погибших переданы полиции, обстоятельства гибели уточняются.