Кот митрополита Тихона передал подарок своему коллеге из Троицкого собора

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Вчера, 20 июня, митрополит Псковский и Порховский Тихон приезжал в Псков, чтобы передать в дар две мобильные лечебницы. В свой визит он навестил настоятеля Троицкого собора и передал подарок его коту Бусе от печорского коллеги Владыки. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте кота Владыки.

«Скромный котик настоятеля Троицкого собора о. Алексея, по кличке Буся, получил подарочек от своего собрата Владыки» - сообщил митрополит Тихон.

Кота Бусю псковичи и подписчики кота Владыки увидели впервые, но он сразу завоевал сердца. А бантик, привезенный в подарок из Печор, пришелся в пору.