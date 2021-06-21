Когда спадут температуры и придут дожди, рассказали псковские синоптики

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Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, что жара в Псковской области продержится до конца недели, пишет ПАИ.

Уже с завтрашнего дня в регионе ожидаются дожди и грозы. Несмотря на это, температура воздуха спадать не будет.

Уже к 24-25 июня в Псковскую область вернется прохлада. В регион придет фронт, который принесет ливни, грозы и шквалистый ветер. Температура воздуха также будет также держаться на отметке в 36 градусов. Во время дождей будет приходить и прохлада: от +29 до +34 градусов.

Такая погода сохранится в регионе до конца недели, 27 июня. После этого, предварительно, ожидается понижение температуры воздуха до +20...+25 градусов.