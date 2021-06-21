Инфекции и давление: вызовы «скорой» увеличились из-за аномальной жары

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Количество вызовов скорой помощи во время аномальной жары увеличилось на 10%. Об этом сообщил главный врач службы скорой помощи Псковской области Денис Сачков, пишет ПАИ.

Большинство вызовов касается в жару касается повышения давления или начинающимися респираторными инфекциями. «Люди купаются, переохлаждаются и заболевают», - еще один вид пациентов определили Денис Сачков.

Не смотря на тяжелое состояние многих жителей региона в жару, скорой не зафиксировано вызовов на детские тепловые удары или ожоги.

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