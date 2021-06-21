Зачем загадывать желание в день летнего солнцестояния псковичам рассказала астролог

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Сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния. В этот день астролог Наталья Баранова советует псковичам присмотреться к своему поведению и загадать желание, пишет ПАИ.

«Солнце - источник энергии для всего живого на Земле на пике своей силы и активности. 21 июня оно переходит в знак Рака, основные силы которого рост, питание, защита. Поэтому если вы практикуете техники и ритуалы на исполнение желаний, сегодня самое время ими заняться. Выбирайте те, что лично вам ближе. Также сегодня хорошо зайдут очистительные практики и медитации на огонь. Не зря у древних славян в этот день были распространены прыжки через костер - это одновременно сжигало всю негативную энергию и наполняло свежими силами. Подумайте, что вас может напитать и очистить», - рекомендовала Наталья Баранова.

По совам специалиста, сегодняшний день является одним из самых энергетически мощных дней года. Кстати, по словам астролога, стоит прислушаться к себе, так как настроение может быть нестабильным – «может поштормить по эмоциям». «Держите себя в руках и будьте аккуратны за рулем», – обратилась к псковичам астролог.